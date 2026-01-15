ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La UD Las Palmas incorpora al delantero catalán Iker Bravo

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El jugador proviene del Udinese italiano en calidad de cedido

La UD Las Palmas incorporó este jueves a su plantilla al delantero Iker Bravo, cedido por el Udinese de Italia hasta el final de la presente temporada en LaLiga Hypermotion, según anunció el club isleño en sus medios oficiales.

La UD Las Palmas incorpora al delantero catalán Iker Bravo
La UD Las Palmas incorpora al delantero catalán Iker Bravo. Imagen de la UD Las Palmas

El atacante catalán cumplió 21 años el pasado martes, y la entidad amarilla lo presentará este jueves tras haber superado el correspondiente reconocimiento médico en la capital grancanaria.

Trayectoria en Alemania e Italia

Internacional y referente con España sub’21, Bravo se formó en la cantera del FC Barcelona, club desde el que dio el salto al filial del Bayern Leverkusen en verano de 2021, llegando a debutar con el primer equipo en la Bundesliga y en la Copa de Alemania.

Por otro lado, en 2022 se sumó a las filas del Real Madrid Castilla, en calidad de cedido, con el que disputó 25 partidos, y participó en la UEFA Youth League.

Tras permanecer en la dinámica del juvenil, el nuevo jugador amarillo regresó a Alemania y salió traspasado la pasada temporada al Udinese. Mientras, en las filas del club italiano ha participado en 40 partidos de la Serie A y la Copa Italia.

El nuevo fichaje del club grancanario destaca por su gran movilidad, calidad y potencia en las posiciones de ataque.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Tenerife será sede de los Premios Anillos de Oro durante cinco años

Ya se puede visitar el buque Juan Sebastián Elcano en Tenerife

El sector agrario anuncia movilizaciones con el acuerdo de Mercosur en el foco

La IA facilita nuevos medicamentos al Hospital La Candelaria

La Sinfónica de Tenerife traslada la esencia del barroco a La Palma, La Gomera y El Hierro

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026