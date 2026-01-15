El jugador proviene del Udinese italiano en calidad de cedido

La UD Las Palmas incorporó este jueves a su plantilla al delantero Iker Bravo, cedido por el Udinese de Italia hasta el final de la presente temporada en LaLiga Hypermotion, según anunció el club isleño en sus medios oficiales.

La UD Las Palmas incorpora al delantero catalán Iker Bravo. Imagen de la UD Las Palmas

El atacante catalán cumplió 21 años el pasado martes, y la entidad amarilla lo presentará este jueves tras haber superado el correspondiente reconocimiento médico en la capital grancanaria.

Trayectoria en Alemania e Italia

Internacional y referente con España sub’21, Bravo se formó en la cantera del FC Barcelona, club desde el que dio el salto al filial del Bayern Leverkusen en verano de 2021, llegando a debutar con el primer equipo en la Bundesliga y en la Copa de Alemania.

Por otro lado, en 2022 se sumó a las filas del Real Madrid Castilla, en calidad de cedido, con el que disputó 25 partidos, y participó en la UEFA Youth League.

Tras permanecer en la dinámica del juvenil, el nuevo jugador amarillo regresó a Alemania y salió traspasado la pasada temporada al Udinese. Mientras, en las filas del club italiano ha participado en 40 partidos de la Serie A y la Copa Italia.

El nuevo fichaje del club grancanario destaca por su gran movilidad, calidad y potencia en las posiciones de ataque.