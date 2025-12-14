La UD Las Palmas despegó finalmente a las 11:55, casi dos horas después del horario previsto, antes de desplazarse por carretera hasta Ceuta

La UD Las Palmas pone rumbo a Tetuán con retraso para jugar ante el Ceuta / UD Las Palmas

La UD Las Palmas vivió una mañana de incertidumbre antes de su viaje hacia Tetuán. La salida del vuelo, después de la imposibilidad de volar este sábado, inicialmente estaba programada para las 10:00 horas. Finalmente se retrasó hasta fijarse para las 12:45 horas. Sin embargo, el avión terminó despegando alrededor de las 11:55 horas.

El conjunto canario prevé llegar a Tetuán sobre las 13:46, desde donde se trasladará por carretera a Ceuta, un trayecto de unos 40 kilómetros que se completa en unos 45 minutos. A pesar del retraso, el equipo llegará con margen suficiente para disputar, según lo previsto, su encuentro ante el conjunto ceutí a las 20:00 horas.