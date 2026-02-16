Consulta el horario del UD Las Palmas vs CD Castellón, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J27 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido lo puedes seguir en directo en RTVC

UD Las Palmas y CD Castellón se enfrentan este sábado 21 de febrero a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 27 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs CD Castellón | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar 1-1 en su visita al Mirandés. El equipo de Luis García se encuentra en puestos de playoff. El equipo está firmando una buena temporada, lo que lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el CD Castellón se encuentra primero en la clasificación. El equipo que tiene 48 puntos busca ganar la liga y subir de manera directa a LaLiga EA Sport.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y CD Castellón

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 6ª posición, con 41 puntos. Por su parte, el Castellón ocupa la primera posición. El conjunto castellonense se encuentra con 48 puntos, siete más que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y CD Castellón

En las últimas cinco veces que se han enfrentado la UD Las Palmas y el CD Castellón, Las Palmas ha ganado dos de ellos, mientras que los otros tres los ganó el Castellón. El equipo canario ha empatado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo castellonense llega al encuentro habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y empatando el otro.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y CD Castellón

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y CD Castellón

Alineaciones de UD Las Palmas y CD Castellón

