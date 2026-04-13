Consulta el horario del UD Las Palmas vs CD Leganés, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J36 de LaLiga Hypermotion 25-26. Se puede seguir en directo en rtvc.es

UD Las Palmas y CD Leganés se enfrentan este viernes 17 de abril, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro corresponde a la jornada 36 de LaLiga Hypermotion.

UD Las Palmas vs CD Leganés | LaLiga Hypermotion 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 2-0 en su visita al Málaga. El equipo de Luis García ya no se encuentra en puestos de playoff, pero está a 1 punto de entrar. El equipo está firmando una buena temporada, lo que aún lo consolida como uno de los favoritos al ascenso.

Por su parte, el Leganés se encuentra a mitad de la tabla. El equipo que tiene 42 puntos busca poder mantenerse en el ascenso a Primera División.

Posiciones en la clasificación de UD Las Palmas y CD Leganés

En la clasificación, Las Palmas se encuentra en 7ª posición, con 57 puntos. Por su parte, el Leganés ocupa la decimoquinta posición. El conjunto madrileño se encuentra con 42 puntos, 15 puntos menos que Las Palmas.

Últimos enfrentamientos H2H entre UD Las Palmas y CD Leganés

En los últimos cinco enfrentamientos entre la UD Las Palmas y el CD Leganés, Las Palmas ha ganado dos de ellos, otro acabó en empate y el Leganés ganó los otros dos. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo madrileño llega al encuentro habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos, perdido otro y empatado los otro dos.

Minuto a minuto en directo de UD Las Palmas y CD Leganés

Estadísticas del partido en vivo entre UD Las Palmas y CD Leganés

Alineaciones de UD Las Palmas y CD Leganés

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