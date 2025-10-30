Consulta el horario del UD Levante vs Costa Adeje Tenerife, las alineaciones y el minuto a minuto en directo del partido de la J9 de LaLiga Moeve 25-26

UD Levante y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este sábado 1 de noviembre, a las 11:00 horas (hora canaria) en el Ciudad Deportiva de Buñol. El encuentro corresponde a la jornada 9 de LaLiga Moeve 25-26.

UD Levante vs Costa Adeje Tenerife | J9 Liga F

El Costa Adeje Tenerife llega en sexta posición al enfrentamiento frente al equipo valenciano tras empatar su último partido contra el FC Badalona Women. Trece puntos en ocho partidos suma el conjunto tinerfeño que busca sumar tres puntos frente al colista.

Sensaciones antes del partido

El último encuentro ante el FC Badalona Women destacó por el gran ritmo y tensión hasta el último minuto, sin la suerte de la victoria, que buscó con ahínco el conjunto blanquiazul en un duelo de muchísima intensidad.

Por otro lado, la plantilla de Eder Maestre solo suma una derrota en toda la temporada, un inicio sólido para las isleñas donde se siguen manteniendo en la parte alta de la clasificación. Mientras, el UD Levante no conoce aún y solo ha sumado 1 punto en ocho jornadas, un rival presuntamente asequible.

Últimos resultados H2H entre el UD Levante y Costa Adeje Tenerife

Finalmente, los últimos cinco enfrentamientos entre el conjunto levantino y el equipo isleño se han saldado con un balance negativo para este último, con cuatro derrotas y un empate.

Minuto a minuto UD Levante vs Costa Adeje Tenerife

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones del partido