UGT y CCOO convocarán una huelga general

Ante la presión de las manifestaciones que clamaban por una huelga general, los sindicatos anuncian que la covocarán, pero aún sin fecha

Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han acordado convocar una huelga general que repsonda a la petición del Sindicato de Inquilinas y de las miles de personas que se han manifestado en España en las últimas semanas por la mejora del acceso a la vivienda.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo (d), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez (i). – Gustavo Valiente – Europa Press

La convocatoria plantea una movilización de alcance estatal durante toda una jornada, con un paro de 24 horas. La fecha todavía no se ha concretado, ya que deberá consensuarse con el Sindicato de Inquilinas y con las organizaciones sindicales y colectivos sociales que decidan respaldar la protesta. No obstante, las fuentes consultadas señalan que el objetivo es celebrar la huelga antes del inicio de la campaña electoral, previsto para el 13 de noviembre.

Decisión tras el rechazo del Congreso

Con este acuerdo, que ahora tendrá que ser ratificado por sus máximos órganos de dirección, las organizaciones sindicales dan así el paso que adelantaban el pasado viernes, tras el rechazo de los dos decretos de la vivienda por parte del Congreso.

UGT y CCOO anunciaron en ese momento que reunirían a sus órganos de dirección para decidir cómo incorporar el mundo del trabajo a la movilización, en unidad de acción sindical y en confluencia con los movimientos sociales, vecinales y de inquilinas e inquilinos.

Según explican, las manifestaciones del pasado fin de semana han mostrado la fuerza de esa demanda y la respuesta «debe construirse entre todas las organizaciones que la sostienen».

Asumir los salarios que garanticen en acceso a la vivienda

Así, la huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales «que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda», remarcan UGT y CCOO.

Las propuestas sindicales se enmarcaban en la propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que incluía clausulas de revisión salarial (con incrementos entre el 4 % y el 7 %) y clausulas para facilitar el acceso a la vivienda, así como en la Propuesta Sindical Unitaria impulsada por ambos sindicatos.

El comunicado explica que esta propuesta recoge un decálogo por el derecho a la vivienda, que reclama un pacto social y político, un parque público de vivienda protegida y permanente, la limitación del precio de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.

CCOO y UGT llaman a las personas trabajadoras a sumarse a esta campaña -en los centros de trabajo y en la calle- y a secundar la huelga general, además de que insisten en que van a seguir en la movilización y en la negociación colectiva «hasta que la vivienda deje de ser un privilegio y los salarios permitan vivir con dignidad».