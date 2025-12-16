La entrada tendrá un precio de 10 euros y tiene un carácter totalmente benéfico

El tradicional concierto de Navidad de la Universidad de La Laguna (ULL) se celebrará este jueves a las 20:30 horas, en el Paraninfo universitario, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (AMATE).

La ULL destina a AMATE la recaudación de su concierto de Navidad. Archivo RTVC

El concierto tendrá carácter benéfico y contará con la participación de varias agrupaciones musicales vinculadas a la institución académica, entre ellas la Banda Sinfónica de la Universidad de La Laguna ola Camerata Lacunensis.

Entradas a la venta

Las entradas para asistir al recital ya se encuentran a la venta en la plataforma Ecoentradas, con un precio de 10 euros.

Asimismo, la organización ha habilitado una “fila cero” para aquellas personas que deseen colaborar mediante un donativo sin acudir al evento.

AMATE es una entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama y sus familias, ofreciendo apoyo integral a través de servicios como atención psicológica, fisioterapia, asistencia social, nutrición y estética oncológica, además de actividades de acompañamiento, concienciación y apoyo emocional.