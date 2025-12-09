La fotógrafa, asesinada en un bombardeo en Gaza, luchó por hacer público el horror que se vive en la Franja y por este trabajo se le otorga el honoris causa de la ULPGC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) reconoció este martes como doctora honoris causa a la joven fotoperiodista palestina de 25 años Fátima Hassouna. Murió en un bombardeo en Gaza el pasado mes de abril junto a diez miembros de su familia.

Fátima fue víctima de un ataque israelí un día después de saberse que su documental «Pon tu alma en tus manos y camina» iba a proyectarse en el Festival de Cannes. Dirigido por la iraní Sepideh Farsi, Hassouna relata la vida en medio del terror de Gaza.

La ULPGC reconoce con un honoris causa la labor de la fotógrafa palestina Hassouna en Gaza

Honrar su legado

«Desde este martes, su nombre se suma al de quienes han hecho de la verdad y la dignidad humana su causa vital. Nuestro reconocimiento llega demasiado tarde para protegerla, pero no para honrar su legado, preservar su memoria y afirmar que su trabajo no será silenciado», aseguró Serra. «Su madre, que ha sobrevivido a la masacre y el abominable genocidio perpetrado en Gaza, recibirá en los próximos días este reconocimiento», explicó el rector de la ULPGC, Lluís Serra.

Su investidura a título póstumo es una iniciativa de la directora de Cooperación de la ULPGC, Nasara Cabrera.

Serra ha subrayado que con este gesto, la institución académica pretende «honrar la voz silenciada de un pueblo que merece ser defendido».

Homenaje a los periodistas en el conflicto de Gaza

«Aparte de niños, mujeres y sanitarios, queremos denunciar y homenajear especialmente a periodistas como Fátima, impunemente exterminados por un gobierno y un ejército que parecen no tener corazón ni alma», ha apostillado.

Intervino, en representación de la ONG Plan Internacional, con la que la fotoperiodista colaboraba, Ana Mora. Manifesyó emocionada que «es de justicia poner en su sitio a estos perfiles de mujeres jóvenes activistas que se dedican, como hizo Fátima, a contar lo que está pasando hasta en los momentos más difíciles».

Mora ha explicado que esta ONG trabaja en más de 85 países. Su objetivo es defender la igualdad de las niñas y la juventud, de ahí que Fátima colaborara con ella desde Gaza.

Fotograma del documental protagonizado por Hassouna en Gaza

Ágora de los Derechos Humanos de la ULPGC

Nasara Cabrera recordó que es nieta de palestino y miembro de esa comunidad en Canarias. En este sentido, resaltó que la investidura de Hassouna inaugura también el ágora de los derechos humanos que la ULPGC. Este espacio se dedica este año a las personas refugiadas y migrantes.

Cabrera ha considerado «un orgullo» que la ULPGC «se posicione en el lado correcto de la historia». Resaltó que casi el 95 % de la población gazatí es actualmente «doblemente refugiada». Además, ha condenado que, pese al alto el fuego, «el genocidio contra la población civil palestina en Gaza y contra la de Cisjordania continúa«.

«El asesinato de Fátima Hassouna forma parte de la política de silenciamiento de Israel contra aquellas voces que visibilizan y muestran la evidencia de la violación flagrante de los derechos humanos, es una de las 200 personas periodistas asesinadas», ha aseverado.