39 muertos y 24 heridos graves al descarrilar dos trenes en Córdoba

Un total de 39 personas han fallecido en el accidente de trenes de Ademuz (Córdoba). 73 personas permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores.

Se aplica el Protocolo nacional de actuación en sucesos con víctimas múltiples y por tanto, en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba el Centro de Integración de Datos. A él se incorporarán expertos del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil encargados de identificar los fallecidos en el siniestro, tanto por huellas como en ADN.

En Directo Última actualización el 19-01 07:52

Mañueco suspende la rueda de prensa en la que iba a anunciar la convocatoria electoral El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha suspendido su comparecencia de este lunes ante los medios de comunicación para comunicar oficialmente que las elecciones autonómicas se celebrarán el 15 de marzo, en señal de duelo por el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que ha dejado de momento 39 muertos y 73 heridos. Fuentes del gobierno autonómico han precisado a EFE que el anuncio de la convocatoria electoral se realizará mediante un comunicado, ya que este lunes es la fecha límite para hacerlo.

Puente considera «raro y difícil de explicar» el accidente de ferrocarril de Adamuz El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado este lunes que el accidente de ferrocarril de Adamuz (Córdoba) es «raro y difícil de explicar», porque el tren de Iryo que provocó el choque es relativamente nuevo y también se ha renovado muy recientemente la infraestructura. Los expertos en materia ferroviaria con los que el ministro ha estado en contacto le indican que es difícil de explicar este siniestro, que será investigado por la comisión independiente que se encarga de estudiar este tipo de accidentes de tren. Captura de video de la rueda de prensa del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Renfe habilita un teléfono para informar a familiares por el accidente de Córdoba Renfe ha habilitado el teléfono 900 101020 para atender a los familiares de las personas afectadas por el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) entre un tren de Iryo y un Alvia de Renfe en el que han muerto 39 personas. Renfe, en un comunicado, ha informado así mismo de que ha activado sus protocolos de seguridad y atención al viajero, y de que ha colaborando con las autoridades, los equipos de emergencias, Adif y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Refiere que en las estaciones afectadas «se han ubicado puntos de información para los familiares y se ha habilitado un grupo de Asistencia Psicológica en Madrid, Córdoba, Huelva y Sevilla para atender a las víctimas y familiares». ADAMUZ (ESPAÑA), 19/01/2026.- Agentes de la Guardia Civil y cuerpos de rescate ante los restos tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad con más de 300 pasajeros que ha chocado contra otro que circulaba por la vía contigua en sentido contrario a la altura de la localidad de Adamuz (Córdoba). Al menos 39 personas han fallecido en el accidente y 73 permanecen ingresadas, 24 de ellas en estado grave, de las que cuatro son menores. EFE/ Captura de vídeo de la Guardia Civil

Líderes europeos expresan su pésame por el siniestro ferroviario español Varias autoridades europeas expresaron su pesar por la «tragedia ferroviaria» en España, donde 39 personas perdieron la vida a causa de un choque de dos trenes en Córdoba. «Una tragedia ferroviaria golpea a Andalucía. Pensamientos para las víctimas, sus familias y todo el pueblo español. Francia está a vuestro lado», escribió el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, en la red social X. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también expresó su «tristeza» al saber del accidente: «Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias». Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, se declaró «consternado» por el siniestro y compartió su «más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español».

Fernando Clavijo: El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado su cariño y solidaridad con los heridos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), las víctimas y sus familias. «El pueblo canario está con Andalucía en estos momentos tan difíciles. Mi reconocimiento también a los servicios de emergencia que continúan trabajando en el lugar del accidente», ha escrito Clavijo en su cuenta de la red social X.

SUMMA 112 recibe en la estación de Atocha a los pasajeros de los trenes accidentados El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el SUMMA 112, ha informado de que ha recibido a los pasajeros que, desde las 4:30 horas de hoy, han ido llegando a la estación de Atocha en los autobuses con viajeros de los dos trenes accidentados. Lo ha hecho junto a SAMUR, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo. En el lugar se encuentran trabajando con los pasajeros que van llegando y con los familiares una psicóloga, técnicos y médicos del SUMMA 112. Llegada a la estación de tren de Huelva de familiares de viajeros de los trenes del accidente ocurrido en Córdoba. EFE/Alberto Díaz

La última revisión del tren de Iryo siniestrado se produjo hace cuatro días El tren de Iryo que descarriló este domingo en Adamuz (Córdoba) había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan solo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía. Iryo ha explicado en una nota que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas —Ministerio de Transportes, Adif, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Adamuz y Córdoba— y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento. Imagen de uno de los dos trenes que han descarrilado a la altura de Adamuz, Córdoba, este domingo 18 de enero de 2026

