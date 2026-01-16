La líder opositora venezolana, María Corina Machado, se reunió con el presidente Donald Trump, un almuerzo privado y sin detalles ofrecidos sobre los temas discutidos

María Corina Machado entrega la medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump. Imagen Reuters

La líder opositora venezolana María Corina Machado entregó este jueves al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de «gratitud» del pueblo venezolano por sus acciones para lograr «su libertad».

Machado utilizó un marco con detalles dorados para colocar la medalla del Nobel que obsequió al presidente y en la parte superior escribió: «en gratitud por su extraordinario liderazgo para promover la paz» y agregó que es un detalle del pueblo venezolano por sus acciones para encaminar «su libertad», de acuerdo con fotos de la entrega en la Casa Blanca, difundidas por el New York Post.

Trump y Machado habían adelantado por separado sobre la entrega de la medalla, que ocurrió durante el almuerzo que el republicano ofreció a la líder venezolana en privado y sin detalles ofrecidos sobre los temas discutidos.

Posterior a la reunión, que es el primer encuentro tras 12 días de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses, Machado aseguró que Trump estaba comprometido con la libertad de los presos políticos y de todos los venezolanos.

Respeto mutuo

El republicano calificó en Truth Social a Machado como «una mujer maravillosa» y agradeció el obsequio de la medalla del Nobel por ser una «muestra de respeto mutuo».

La medalla del Nobel, acuñada en oro y de menos de siete centímetros de diámetro, lleva un retrato de Alfred Nobel, un diseño que se ha mantenido prácticamente inalterado durante más de 120 años.

Este mismo jueves, antes de la reunión entre Trump y Machado, el Centro Nobel de la Paz subrayó en redes sociales que el galardón «no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros», y precisó que «una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no».

Delcy Rodríguez da señales de apertura diplomática a EE.UU.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio señales de apertura diplomática a Estados Unidos al defender la cooperación con varios países, incluida la nación norteamericana, pero también al señalar que está dispuesta a viajar hasta Washington si algún día le tocase.

Durante un discurso por la rendición de cuentas del casi primer año del cuestionado tercer mandato del presidente Nicolás Maduro -detenido en Estados Unidos-, la mandataria reiteró que está dispuesta a «encarar» diplomáticamente a Washington.

«No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada (…). Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor», manifestó la mandataria, cuyo Gobierno ya ha anunciado canales de exploración para la reapertura de embajadas con Estados Unidos luego de la ruptura diplomática en 2019.

Y aunque acusó a EE.UU. de limitar las posibilidades del país suramericano de vender los productos de su industria petrolera en el exterior tras el «bloqueo naval» que asegura se dio antes de la captura de Maduro el pasado 3 de enero, destacó que en medio de la «agresión» y la «feroz amenaza» se está «moldeando lo que debe ser una cooperación energética, basada en la decencia, en la dignidad y en la independencia».

Ley de hidrocarburos y fondos

Asimismo, presentó una propuesta de reforma en la ley de hidrocarburos para buscar inversiones en las infraestructuras petroleras, en momentos en que el crudo es el centro del debate entre EE.UU. y Venezuela. La mandataria entregó la propuesta al Parlamento, pero no profundizó en detalles.

Asimismo, anunció la creación de dos fondos que, dijo, se manejarán con «cualquier» divisa que entre al país suramericano, para «mejorar» el ingreso de los trabajadores y otro dirigido para el desarrollo de los hospitales, escuelas, viviendas, así como de servicios públicos como el agua, la electricidad y la vialidad.

La presidenta encargada destacó también un proyecto de ley para la «aceleración de trámites» y así «desaplicar cualquier norma» que esté «impidiendo la llegada de inversiones».

También afirmó que la economía creció 8,5 % en 2025 y dijo que la producción petrolera alcanzó 1.200.000 barriles por día (bpd) de crudo.