El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha amenazado con «usar la fuerza» si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con las autoridades del país norteamericano, según unas declaraciones preparadas para su intervención de este miércoles ante el Senado.

«Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan. Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber para con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio», rezan las notas de Rubio, a las que ha tenido acceso la agencia de noticias Bloomberg.

La dirigente venezolana «conoce muy bien el destino de (el presidente, Nicolás) Maduro», ha considerado el jefe de la diplomacia estadounidense, en un extracto del discurso que se prevé que pronuncie ante la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta estadounidense.

El titular de la cartera diplomática ha recordado asimismo en el texto de su comparecencia que Rodríguez se ha «comprometido» a abrir el sector energético del país latinoamericano a las empresas de Estados Unidos, proporcionarles un acceso «preferente» a la producción de petróleo, así como a emplear el dinero de las ventas de crudo venezolano para comprar productos estadounidenses.

Comparecencia en el Congreso

La intervención de Rubio de este miércoles será la primera en la que responderá ante el Congreso por la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero contra la capital venezolana, Caracas, y alrededores y que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como con la muerte de un centenar de personas.

Estas palabras aún no pronunciadas llegan después de que la presidenta interina de Venezuela haya señalado a principios de esta semana que su país «ya ha tenido suficiente» de la injerencia de Washington: «Ya basta de órdenes, ya basta de órdenes extranjeras».

El secretario de Estado recibirá en la misma jornada a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, de acuerdo a su agenda oficial difundida en la página web del Departamento. El encuentro, previsto en la sede del organismo en Washington a las 13.00 horas (hora local, 19.00 hora peninsular española), tendrá lugar a puerta cerrada y dos semanas después de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 se reuniera en la capital estadounidense con el presidente, Donald Trump, a quien hizo entrega de su galardón.

El inquilino de la Casa Blanca insinuó la semana pasada que quiere «involucrar» a Machado en el futuro de Venezuela, si bien hasta el momento ha respaldado a Delcy Rodríguez, la que fuera ‘número dos’ del presidente Nicolás Maduro, para pilotar la transición en el país latinoamericano.

Liberación de fondos congelados

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela ha anunciado la liberación de fondos congelados a raíz de las sanciones impuestas por las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las nuevas relaciones con este país tras la captura de Nicolás Maduro a principios de año.

«Nos encontramos desbloqueando recursos de Venezuela que pertenecen al pueblo de Venezuela», ha declarado durante un acto en el Hospital Universitario de Caracas en una iniciativa que ha enmarcado en «esa agenda de trabajo» emprendida desde que fuera investida presidenta interina el pasado 5 de enero, días después de la detención de su predecesor y de la esposa de este, Cilia Flores, en un ataque de Estados Unidos sobre la capital venezolana.

Rodríguez ha celebrado que estos fondos van «a permitir que podamos invertir recursos importantes en equipamiento para los hospitales, equipamiento que estamos adquiriendo en Estados Unidos y en otros países, equipamiento para el área de la electricidad (y) equipamiento para la industria gasífera en Venezuela».

La dirigente ha anunciado además que «inmediatamente» que esos fondos sean ingresados, los ciudadanos tendrán acceso a «una aplicación donde van a poder ver los proyectos que se están ejecutando y los ingresos que allí se están reportando producto del desbloqueo de recursos de Venezuela».

Diálogo diplomático

«Estas son las noticias que queremos compartir, en el marco de lo que significa establecer un diálogo diplomático para dirimir las controversias de asuntos sensibles, de otros asuntos menos sensibles, pero que deben ocupar la agenda de (…) relaciones de respeto en el marco de la comunidad internacional entre países soberanos e independientes», ha defendido.

Estas declaraciones llegan semanas después de que la Administración de Donald Trump comenzara a retirar de manera paulatina las sanciones económicas al país latinoamericano a fin de permitir la venta y el transporte de crudo y otros productos petrolíferos venezolanos a los mercados de todo el mundo tras la intervención militar que se saldó con un centenar de muertos.