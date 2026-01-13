Los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen, entre la fe y la impaciencia, la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones como parte del proceso de liberación de un «número importante» de personas anunciado el pasado jueves por las autoridades.

Más de cincuenta han sido excarcelados, según organizaciones no gubernamentales y de oposición. Sin embargo, el Gobierno asegura que 116 personas fueron liberadas.

En Directo Última actualización el 13-01 08:26

Delcy Rodríguez, una semana encargada de una Venezuela bajo la lupa de Trump Una semana después de jurar al cargo como presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha ido imponiendo un ritmo de Gobierno discreto, que busca mantener vivos los lazos con el presidente Nicolás Maduro y el legado del fallecido gobernante Hugo Chávez, mientras intenta tender puentes con la Administración de Donald Trump. En ocho días, con un estilo menos propenso a la exposición mediática, Rodríguez ha reemplazado los discursos extensos y programas televisados de Maduro por comunicados, declaraciones puntuales del ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, y actos con intervenciones breves. Tampoco se le ha visto en las numerosas marchas convocadas por el chavismo para rechazar el ataque militar estadounidense y reclamar la liberación de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, cuya detención ha sido rechazada por la líder chavista. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rinde homenaje a un soldado que resultó herido durante una operación estadounidense para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en la ceremonia «Ascensos y Condecoraciones a Héroes y Mártires», en honor al personal militar y de seguridad venezolano y cubano que murió en la misma operación estadounidense, en Caracas, Venezuela, el 8 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Cuba repatriará el jueves los cuerpos de los 32 militares que murieron en Venezuela Cuba repatriará el jueves los cuerpos de los 32 militares cubanos que murieron durante los ataques de Estados Unidos a Venezuela que culminaron en la captura del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, informó el Gobierno de la isla. De acuerdo con un comunicado del Ejecutivo, los restos de los 32 «combatientes» arribarán en la mañana del jueves al aeropuerto internacional de La Habana, en donde recibirán un homenaje póstumo. Posteriormente, serán trasladados al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), en las inmediaciones de la Plaza de la Revolución, en donde serán expuestos. En la mañana siguiente se permitirá el acceso al público y para la tarde serán inhumados en los panteones para los Caídos por la Defensa de sus respectivas provincias.

Con vigilia en la frontera, colombianos claman por la liberación de presos en Venezuela Con una vigilia a la luz de velas, familiares de los colombianos presos en Venezuela expresaron este lunes, en uno de los puentes fronterizos, su esperanza de que los detenidos sean incluidos en las liberaciones que hace el Gobierno del país vecino. Bajo la consigna ‘Acompaña a los familiares de los presos políticos’, decenas de personas se congregaron en el puente internacional Simón Bolívar para exigir la liberación de 19 colombianos que, según aseguran, permanecen injustamente tras las rejas en cárceles venezolanas desde hace años.