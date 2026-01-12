EN DIRECTO | Venezuela ratifica su «histórica» relación con Cuba, en contra de las decisiones de Trump

Venezuela libera a otros dos italianos que ya se encuentran en la Embajada de Italia

El cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò han sido excarcelados la madrugada del lunes de la cárcel El Rodeo 1 de Caracas. Las autoridades italianas aseguran que se encuentran en la Embajada de Italia de la capital en Venezuela y en las próximas horas podrán regresar al país.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, ha afirmado que habló con ellos y «se encuentran bien y pronto regresarán a Italia». También, ha comentado que «el avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma».

Su liberación fue decidida por la actual presidenta venezolana Delcy Rodríguez, gracias a las gestiones diplomáticas y de inteligencia italianas y a la mediación de Estados Unidos, tras días de gran tensión, explicaron los medios italianos.

Tras el arresto por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos, al igual que otros países occidentales, solicitó a Rodríguez la liberación de presos políticos como un gesto de ruptura con el gobierno anterior.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también envió un mensaje público a Delcy Rodríguez solicitando la liberación de los italianos.

Trentini, de 46 años, fue arrestado el 15 de noviembre de 2024 mientras viajaba entre Caracas y Guasdualito, en el estado de Apure, al sur de Venezuela, cuando trabajaba con la ONG Humanity & Inclusion. El empresario Burlò, de 52 años fue detenido en 2024, tras cruzar la frontera con Colombia por vía terrestre. Las autoridades venezolanas no proporcionaron información clara sobre los motivos de su arresto ni los cargos que se le imputan.