Últimas horas para ver a la Virgen del Pino sin su manto

La talla de la Virgen del Pino permanecerá hasta esta tarde sin su manto, una recomendación de los expertos de conservación que permite ver a la imagen en su esencia

Desde el pasado lunes y hasta este jueves 28 de agosto, los visitantes de la Basílica de Nuestra Señora del Pino podrán contemplar la imagen de la Virgen del Pino sin manto. Es una rareza que se da gracias a las recomendaciones de conservación de los expertos, que aconsejan airear la talla de madera. Aprovechando este momento, el templo abre sus puertas para ofrecer esta oportunidad única. El horario de visita es de 16.00 a 20.00 horas.

La talla de la Virgen del Pino ha permanecida expuesta sin su manto hasta el 28 de agosto de 2025

Apertura del Museo Sacro

Además de la talla, el Museo de Arte Sacro también estará abierto al público. Una visita que también incluye la parada frente a la talla de la Virgen. Este recorrido estará disponible hasta el 29 de agosto, en horario de 10.30 a 14.30 horas. La entrada tiene un coste de 2 euros.

Durante estos días, también se ofrecerán visitas guiadas al Museo y la Torre, así como visitas nocturnas especiales. Una ocasión especial para contemplar la bella imagen de madera policromada.

A partir del 29 de agosto, a las 19:00 horas, volverá a aparecer con sus vestimentas, en esta ocasión con el manto celeste, que lucirá durante la festividad de la patrona de la Diócesis de Canarias.

Se trata de una talla de madera del siglo XVI, de la escuela sevillana, que se expondrá en la Basílica de Ntra. Sra. del Pino para que reciba la visita y veneración de cuantas personas lo deseen.