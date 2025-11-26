ES NOTICIA

Último adiós al obispo emérito en la capilla ardiente de la iglesia del Hospital de Dolores

Redacción RTVC
A partir de las 19:00 horas se podrá visitar la capilla ardiente del obispo emérito, Bernardo Álvarez, en la iglesia del Hospital de Dolores de La Laguna

Informa: Alba Grillo.

La iglesia del Hospital de Dolores de La Laguna prepara la capilla ardiente del obispo emérito, Bernardo Álvarez. A partir de las 19:00 h. todo el que lo desee podrá visitarla.

Informa: RTVC.

El entierro está previsto para el jueves, 27 de noviembre, a partir de las 15:00 h. en la Catedral de San Cristóbal de La Laguna. La comitiva partirá desde la iglesia de Los Dolores hasta la Catedral, donde recibirá sepultura el obispo emérito. Cumpliendo con el plazo establecido por la legislación sanitaria para poder ser inhumado en el templo de la diócesis.

La capilla ardiente del obispo emérito se instalará en la iglesia del Hospital de Dolores de La Laguna.

La misma diócesis recuerda que habrá dos misas de salida. Una en la Catedral, el 4 de diciembre a las 19:00 h., y otra el 11 de diciembre a las 18:00 h., en la iglesia de San Pedro Apóstol, en Breña Alta.

Bernardo Álvarez, natural de Breña Alta, en La Palma, también podrá ser despedido por sus paisanos.

Preparativos de la capilla ardiente en la iglesia del Hospital de Dolores de La Laguna.

Fallecimiento

El obispo emérito falleció el martes, 25 de noviembre, después de atravesar una larga enfermedad. Un comunicado del Obispado de Tenerife ha informado que permanecía hospitalizado desde el pasado jueves tras el agravamiento de su estado de salud.

En el momento de su muerte, se encontraban junto a él su hermana y el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago.

