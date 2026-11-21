El servicio gratuito puede solicitarse hasta este sábado llamando al 900 460 373, en horario de 08.00 a 20.00 hora

Cruz Roja en Canarias ha informado que, con motivo de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, activará un servicio especial de accesibilidad y movilidad dirigido a personas con movilidad reducida o dificultades de accesibilidad que no dispongan de otra alternativa de acompañamiento o desplazamiento para ejercer su derecho al voto. El plazo para solicitarlo concluye este sábado, 21 de noviembre.

Cruz Roja. Archivo RTVC

Este servicio, señala Cruz Roja en nota de prensa, forma parte del compromiso de la organización con «la promoción de la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y la participación social de todas» las personas, contribuyendo a «eliminar» barreras que puedan dificultar el acceso a un derecho fundamental como es el sufragio.

Las personas interesadas pueden solicitar este servicio hasta este sábado, 21 de noviembre, llamando al teléfono gratuito 900 460 373, en horario de 08.00 a 20.00 horas, o contactando con la sede local de Cruz Roja más cercana.

Una vez recibida la solicitud, el personal de Cruz Roja recogerá la información necesaria para valorar las necesidades de movilidad y accesibilidad de cada persona solicitante y determinar la respuesta «más adecuada».

En cuanto a la prestación del servicio se realizará de acuerdo con las capacidades operativas y los recursos disponibles de Cruz Roja en cada ámbito.

Finalmente indicó que en las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, Cruz Roja movilizó los recursos humanos y materiales necesarios para prestar apoyo a 49 personas de distintos puntos del archipiélago, permitiéndoles ejercer su derecho al voto.

En este caso, la mayoría de las personas que requirieron traslado a sus colegios electorales utilizaban silla de ruedas o algún producto de apoyo para la movilidad en su vida cotidiana.