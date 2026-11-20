La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) atribuye el desequilibro al aumento del gasto público pese al crecimiento de los ingresos autonómicos

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Las comunidades autónomas cerrarán 2026 con un déficit del 0,4% del PIB, cuatro veces superior al previsto inicialmente por el Gobierno y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Así lo recoge un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que sitúa a Canarias con un déficit del 0,5% del PIB.

Según el estudio, este desequilibrio se producirá pese al crecimiento de los ingresos autonómicos y estará motivado principalmente por el aumento del gasto público que avanza por encima de los límites establecidos en la regla de gasto.

Hasta julio de este año, los ingresos de las comunidades habían aumentado un 6,6% mientras que los gastos crecieron un 5,7%. Entre las partidas que más han aumentado figuran los salarios de los empleados públicos, los consumos intermedios y las transferencias sociales.

En el caso de Canarias, Fedea también apunta a una caída de la recaudación del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que influye en la evolución de los ingresos previstos para la recta final del ejercicio.

Por territorios, la Comunidad Valenciana y Murcia registrarán los mayores déficits con un 1,8% y un 1,6% del PIB, respectivamente. Canarias, con un 0,5%, se sitúa entre las comunidades con saldo negativo. En el lado contrario, Navarra liderará las regiones con superávit, con un 2,3%.