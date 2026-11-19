Canarias estará en el Pabellón España bajo la marca Invest in Spain y de la mano del ICEX, el organismo del Gobierno de España encargado de la internacionalización

Canarias, a través de Proexca, participa en uno de los encuentros internacionales «más relevantes» del ecosistema de startups, innovación y capital riesgo que reúne en Helsinki, Finlandia, a miles de emprendedores, inversores y representantes de empresas tecnológicas, donde se promociona como destino de implantación de empresas tecnológicas.

Imagen EuropaPress.

En concreto, Canarias estará en el Pabellón España bajo la marca Invest in Spain y de la mano del ICEX, el organismo del Gobierno de España encargado de la internacionalización y atracción de inversiones extranjeras, según ha informado Presidencia del Ejecutivo canario en nota de prensa.

El objetivo de participar, explica, es promocionar Canarias como destino para la implantación y expansión de empresas tecnológicas internacionales, siendo su hub tecnológico, así como para el desarrollo de proyectos de innovación, I+D y transferencia de conocimiento.

Acciones de networking

La agenda está marcada por un calendario de reuniones B2B con startups, inversores, corporaciones y otros agentes del ecosistema tecnológico internacional, además de acciones de networking y promoción.

Así, durante dos días, más de 12.500 asistentes y 5.800 startups participantes de todo el mundo podrán descubrir las ventajas de invertir en Canarias o desarrollar proyectos desde el archipiélago para hacer despegar sus negocios.

El ecosistema tecnológico y de startups en el archipiélago combina un tejido TIC de casi 3.000 empresas con un entorno emergente apoyado por incentivos fiscales «únicos, una calidad de vida, conectividad y talento, que convierten al archipiélago en uno de los territorios con más proyección internacional».