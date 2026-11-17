Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif, ha declarado este martes en la Audiencia Nacional por la contratación de Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, quien no fichaba ni iba a trabajar a la empresa pública

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un ex alto cargo de Adif, Ignacio Zaldívar, ha negado ante el juez del caso Koldo un trato de favor a Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, aunque ha admitido, como ya hizo en su momento, que la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le trasladó quejas del entonces ministro de Transportes porque se estaba molestando a Rodríguez en su puesto.

Zaldívar, que fue director de gestión administrativa de Adif cuando Rodríguez trabajaba en Ineco y en Tragsatec, ha declarado este martes como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, y ha mantenido la misma versión que sostuvo en su declaración como testigo en el juicio a Ábalos en el Tribunal Supremo.

Según han indicado fuentes jurídicas, Zaldívar ha defendido que el comportamiento que tuvo con Jessica Rodríguez fue el mismo que con otros empleados. Rodríguez estuvo primero contratada en Ineco y después pasó a otra empresa pública, Tragsatec, en un trasvase que según este ex alto cargo es habitual.

Ha explicado que Ineco le comunicó que el contrato de Rodríguez vencía próximamente y él habló con ella por teléfono para preguntarle si quería continuar y pedirle un currículum actualizado, topándose con una actitud «altiva y soberbia» porque ella no le podía atender, lo que llevó a enviarle un correo electrónico que sí recibió respuesta.

Sede de la Audiencia Nacional (archivo). Imagen EFE

Correa transmisora

Además, de nuevo ha relatado cómo la entonces presidenta de Adif, Pardo de Vera, le llamó para decirle que Ábalos le había comentado que se estaban haciendo llamadas molestas a Jessica Rodríguez y él solo actuó como correa de transmisión para trasladar dicha situación a la encargada de supervisarla, Virginia Barbancho, sin decirle, según su versión, que fuera «sobrina» del ministro.

Nunca dijo, ha reiterado, que dejaran de molestarla. Además, también ha negado que tuviera conocimiento de que Jessica Rodríguez no fichaba ni iba a trabajar, algo, ha dicho, que supo a través de las noticias.

Investigan las actuación de Pardo de Vera, Zaldívar y la propia Jessica Rodríguez

El exministro Ábalos y quien fuera su asesor, Koldo García, ya fueron condenados en el Tribunal Supremo por la contratación de Jessica Rodríguez en Ineco y en Tragsatec entre 2019 y 2021, pero la investigación por esta colocación se sigue ahora en la Audiencia Nacional contra Pardo de Vera, Zaldívar y la expareja de Ábalos, que según el Supremo cobró 43.950 euros sin desempeñar trabajo alguno.

Recientemente, la Fiscalía ha pedido al juez Moreno que procese a Zaldívar por un presunto delito de tráfico de influencias. Le atribuye haber decidido, junto a la expresidenta de ADIF, la contratación en Tragsatec de la expareja deÁbalos.

Según el Ministerio Fiscal, Rodríguez entró en la empresa sin superar entrevista alguna y Zaldívar «dio instrucciones intimidatorias para que no se la molestara».