La imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, se convierte en la primera imputación que se produce en esta cauda desde su apertura el pasado mes de septiembre

El exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano (archivo). Imagen EFE

La jueza María Tardón ha citado como imputado para el próximo 18 de noviembre al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, quien dimitió de su cargo el pasado 28 de septiembre, en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio en Ceuta.

Se trata por tanto de la primera imputación que se produce en esta causa en la que desde su apertura en septiembre han desfilado numerosos testigos, entre ellos Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del exdelegado del Gobierno, quien siempre ha asegurado que trasladó verbalmente al entonces delegado los avisos que recibió de un miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) un día antes de la entrada masiva, el 29 de julio, y que faltaban 19 mensajes y una conversación por desclasificar.

El jefe de la delegación del CNI en Ceuta comparecerá como testigo

Además, el jefe de la delegación del CNI en Ceuta podrá comparecer como testigo en la Audiencia Nacional una vez que el Gobierno ha autorizado la petición de la jueza María Tardón. Esta era una de las solicitudes que la magistrada remitió al Ejecutivo el pasado 27 de octubre en un auto, según ha adelantado El Mundo y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

Ahora bien, esta citación se enmarca en la pieza secreta porque se considera que se trata de información reservada, añaden las fuentes.

El acuerdo del Consejo de Ministros remitido a la jueza incluye también la desclasificación de los informes elaborados por el CNI en relación a la entrada masiva, que era su principal petición.

Tardón reclamó «todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio de 2026 relativos a las investigaciones sobre los hechos acaecidos los días 30 y 31 de julio de 2026», y, en concreto, aquellos relativos «a la actuación de las autoridades de Marruecos hasta el día de la fecha».

«La información interesada es indispensable para el esclarecimiento de los hechos. Permitirá determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva prevista para el 30 de julio de 2026. Permitirá también saber qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos», indicó Tardón.