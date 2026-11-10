Las embarcaciones llegaron al puerto de La Restinga durante la madrugada, después de que la isla recibiera el lunes a otras 597 personas en seis cayucos

Salvamento Marítimo ha rescatado durante la madrugada de este martes a 202 personas que viajaban a bordo de dos cayucos con destino a El Hierro, según han informado los Servicios de Emergencias de la isla.

Imagen de archivo. Antonio Sempere / Europa Press

El primero de los rescates tuvo lugar a la 1:30 horas, cuando la Salvamar Dipha auxilió a 91 personas. Posteriormente, a las 3:00 horas, la Salvamar Navia rescató a otras 111 personas que viajaban en una segunda embarcación.

Atención en el puerto de La Restinga

En ambos operativos, los ocupantes de los cayucos recibieron asistencia en el puerto de La Restinga, adonde llegaron tras las intervenciones de las embarcaciones de Salvamento Marítimo.

La llegada de estas dos embarcaciones se produce después de una intensa jornada migratoria en la isla. Durante el lunes, seis cayucos alcanzaron El Hierro con un total de 597 personas a bordo.