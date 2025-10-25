Un helicóptero medicalizado se desplazó a la playa para atender al afectado, que estaba en parada cardiorrespiratoria, pero la reanimación no dio resultado

Un fallecido y dos personas con síntomas de ahogamiento en la playa de Almáciga, en Tenerife. Imagen de Europa Press

Un hombre de 39 años ha fallecido y otras dos personas han estado a punto de ahogarse este sábado en la playa de Almáciga, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 14:00 horas una llamada solicitó asistencia al 112 para un bañista que habían rescatado del agua en parada cardiorrespiratoria.

Así, los efectivos de emergencia activaron de inmediato los recursos de emergencia necesarios y, ante la gravedad del incidente, un helicóptero medicalizado se desplazó al lugar y realizó la asistencia del afectado, junto al personal de la ambulancia. La dotación sanitaria practicó maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin resultado.

Además, el personal sanitario asistió a dos bañistas con síntomas de ahogamiento que trasladó al Centro de Salud de Anaga.