‘Un funeral de muerte’, humor inglés en estado puro

Una divertida comedia británica para disfrutar de la sobremesa del domingo en Televisión Canaria

Televisión Canaria vuelve a amenizar la sobremesa del domingo con una divertida comedia británica para disfrutar en familia. A las 15:30 horas, emite la película ‘Un funeral de muerte’, dirigida por Frank Oz y escrita por Dean Craig, con un reparto de lujo encabezado por Matthew Macfadyen, Rupert Graves, Alan Tudyk y Peter Dinklage.

Con el característico humor inglés y una buena dosis de sátira, la cinta narra el accidentado funeral de un patriarca inglés en el que afloran antiguas rencillas familiares. La situación se complica todavía más con la llegada de un misterioso desconocido que asegura que el difunto escondía un oscuro secreto.

Lo que comienza como una ceremonia solemne pronto se convierte en un auténtico caos, donde el amor, los celos, los suegros, los alucinógenos, los chantajes y los secretos inconfesables se mezclan en un explosivo cóctel de situaciones disparatadas.