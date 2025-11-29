El SUC comprobó que el herido grave presentó politraumatismos de carácter grave

Imagen archivo RTVC.

Un hombre, de 48 años, ha resultado herido grave, tras sufrir un atropello en la GC-1, a la altura de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron a las 19.45 horas de este viernes, en sentido sur, y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario. El SUC comprobó que el herido presentaba politraumatismos de carácter grave. por tanto, se trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado crítico.

Efectivos del Servicio de Carreteras

En el lugar del incidente también se personaron efectivos del Servicio de Carreteras, que limpiaron la vía, mientras que agentes de la Policía Local y Guardia Civil realizaron el atestado correspondiente y regularon el tráfico en la vía.