ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Herido un hombre al volcar con su tractor en San Juan de La Rambla, en Tenerife

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

El tractor volcó de forma lateral y ocasionó un traumatismo en una pierna de carácter moderado al hombre de 77 años

Un hombre de 77 años ha resultado herido este martes con un traumatismo en una pierna de carácter moderado tras volcar con su tractor en San Juan de La Rambla en Tenerife .

Herido un hombre al volcar con su tractor en San Juan de La Rambla, en Tenerife. Imagen de archivo del 112 Canarias.
Herido un hombre al volcar con su tractor en San Juan de La Rambla, en Tenerife. Imagen de archivo del 112 Canarias.

Los hechos han sucedido poco antes de las 08.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que el ocupante de un tractor precisaba asistencia tras sufrir un accidente en la calle Orilla de la Vera.

Efectivos de Bomberos aseguraron el vehículo, que había volcado de forma lateral en una finca, prestaron una primera atención al afectado y lo evacuaron en camilla hasta la ambulancia.

El personal del SUC lo asistió para trasladarlo al Hospital del Norte mientras que la Guardia Civil colaboró con los servicios de emergencia y realizó los informes oportunos.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La Unidad de Lesiones Medulares del Hospital Insular de Gran Canaria cumple su 25º aniversario

España recomienda no viajar a Venezuela ante la actual situación de incertidumbre

Clavijo alerta del próximo marco financiero de la UE y sus consecuencias para Canarias

Clavijo no permitirá incluir el REF en la financiación autonómica

Muere el obispo emérito de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025