El tractor volcó de forma lateral y ocasionó un traumatismo en una pierna de carácter moderado al hombre de 77 años
Un hombre de 77 años ha resultado herido este martes con un traumatismo en una pierna de carácter moderado tras volcar con su tractor en San Juan de La Rambla en Tenerife .
Los hechos han sucedido poco antes de las 08.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que el ocupante de un tractor precisaba asistencia tras sufrir un accidente en la calle Orilla de la Vera.
Efectivos de Bomberos aseguraron el vehículo, que había volcado de forma lateral en una finca, prestaron una primera atención al afectado y lo evacuaron en camilla hasta la ambulancia.
El personal del SUC lo asistió para trasladarlo al Hospital del Norte mientras que la Guardia Civil colaboró con los servicios de emergencia y realizó los informes oportunos.