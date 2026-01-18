Al herido grave se le evacuó en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias con politraumatismos de carácter grave

Un choque entre dos coches en la autopista TF-5 a su paso por La Laguna se ha saldado este domingo con con un hombre herido grave y otro moderado. Según informaron fuentes del 112 Canarias.

Imagen archivo RTVC.

Hospital Universitario de Canarias

El peor parado fue un varón de 34 años, que fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario de Canarias con politraumatismos de carácter grave.

El otro herido es un hombre de 50 años, que fue derivado al Hospital Quirón Tenerife con diversos traumatismos de pronóstico moderado.

Bomberos de Tenerife

Los Bomberos de Tenerife intervinieron para liberar a uno de los accidentados.

La Guardia Civil instruyó las diligencias oportunas y personal del Servicio de Carreteras despejó la vía.