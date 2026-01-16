Un accidente múltiple está provocando importantes retenciones de tráfico en la TF-1 a la altura de Tabaiba en sentido sur de la isla

Retenciones en la TF-1. Imagen webcam Servicio de Carreteras Cabildo de Tenerife

Un accidente de tráfico, con varios vehículos implicados, registrado este martes por la mañana en la autopista TF-1 está provocando importantes retenciones a la altura de Tabaiba, en sentido sur, en la isla de Tenerife.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de Bomberos de Tenerife, personal del Servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife y agentes de la Guardia Civil, que trabajan en la atención de la incidencia y en la regulación del tráfico.

Por el momento no ha trascendido información sobre el número de vehículos implicados ni sobre posibles heridos. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en la zona y, en la medida de lo posible, utilizar vías alternativas mientras continúan las labores de asistencia y normalización del tráfico.