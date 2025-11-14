El personal del SUC comprobó que el afectado presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado

Imagen archivo RTVC.

Un cazador, de 38 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en un barranco subiendo para La Breña, en Telde (Gran Canaria). Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Condiciones meteorológicas

Los hechos se produjeron en la tarde de este jueves y hasta el lugar se desplazó el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) que intentó realizar el rescate. No obstante, debido a las condiciones meteorológicas no fue viable.

Por este motivo, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria procedieron a su rescate por tierra y acercaron al afectado hasta los recursos donde se encontraba el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Policía Canaria

Seguidamente el personal del SUC comprobó que el afectado presentaba un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se personaron agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, que colaboraron con los recursos intervinientes.