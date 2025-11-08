Una de las personas afectadas tuvo que ser trasladada en helicóptero medicalizado hasta la helisuperficie del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria

Seis personas heridas tras caer al mar en la playa del Roque de Las Bodegas, en Tenerife. Imagen del 112 Canarias

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) atiende a seis personas que cayeron al agua tras un golpe de mar en la playa de Roque de Las Bodegas, en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos tuvieron lugar este sábado a las 11:36 horas en el mencionado lugar, en la zona de Taganana.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que comunicaba que varias personas habían caído al agua. Así, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y se dirigió al lugar del incidente.

Heridos leves

El personal del SUC asistió a un total de seis afectados, que habían salido del mar con la ayuda de otras personas. Se trata de tres mujeres y tres hombres que, en el momento inicial de la asistencia presentabas lesiones de carácter leve o moderado.

Así, varias las personas fueron trasladadas al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria o al Hospital Universitario de Canarias en una ambulancia de soporte vital básico a excepción de una mujer, que se procedió a su traslado en un helicóptero medicalizado que tomó tierra en la zona.

Además, efectivos de Policía Local y Policía Nacional aseguraron el lugar y colaboraron con el resto de los recursos de emergencias.