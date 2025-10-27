ES NOTICIA

Un hombre en estado grave tras volcar con su coche en Tenerife

Redacción RTVC
Un conductor se encuentra en estado grave al volcar su turismo y sufrir una parada cardiorrespiratoria en la TF-436, en Buenavista del Norte, en Tenerife

Un hombre en estado grave tras volcar con su coche en Tenerife. En la miamgen, ambulancia y helicóptero del SUC, junto a bomberos de Tenerife, durante la intervención del accidente
Los hechos tuvieron lugar la tarde de este domingo. Hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar comprobó que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación básicas y avanzadas hasta revertir la situación.

Una vez estabilizado, fue trasladado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario de Canarias. En el lugar del accidente también se personaron bomberos de Tenerife y agentes de la Guardia Civil.

