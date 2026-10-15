La Policía Nacional ha confirmado que uno de los vehículos que han ardido en el incendio fue el utilizado este martes en el robo de una joyería en el centro comercial Las Arenas

Un aparatoso incendio ha afectado a nueve vehículos durante la madrugada de este jueves en la calle Aconcagua, en el barrio de Casablanca, en Las Palmas de Gran Canaria. Los bomberos han trabajado durante más de tres horas para extinguir las llamas, que quedaron controladas por completo en torno a las seis de la mañana.

El aviso se recibió sobre las 03:30 horas, cuando se alertó de un fuego que afectaba a varios coches estacionados en esta vía de la capital grancanaria. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del servicio de extinción de incendios, que trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego continuara propagándose a otros vehículos.

Arden nueve coches en la capital grancanaria. Imagen RTVC / Isaías Santana

La Policía Local también acudió a la zona y ha iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio.

Entre las líneas de investigación que se barajan en un principio figuraba la posible relación de uno de los vehículos afectados con el robo cometido este martes en una joyería del centro comercial Las Arenas. Según han apuntado varios medios de comunicación, uno de los coches incendiados podría ser el utilizado para perpetrar el atraco.

La Policía Nacional ha confirmado finalmente esta conexión entre uno de los vehículos que han ardido y el atraco a una joyería en Las Arenas.