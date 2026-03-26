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Un juez de EE.UU. rechaza retirar los cargos contra Maduro

RTVC / Europa PRESS
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La defensa de Maduro alegó que no puede costear el proceso por las sanciones, mientras el tribunal de EE.UU. mantiene el caso por narcotráfico

Un juez de EE.UU. rechaza retirar los cargos contra Maduro. Europa Press
Un juez de EE.UU. rechaza retirar los cargos contra Maduro. Europa Press

Un juez federal de Estados Unidos ha rechazado la petición de la defensa de Nicolás Maduro para desestimar los cargos por narcotráfico en su contra, pese a que el expresidente venezolano alegó no poder afrontar los costes del litigio debido a las sanciones que bloquean sus fondos.

Durante la vista celebrada en un tribunal de Nueva York, el magistrado Alvin Hellerstein dejó claro que el proceso seguirá adelante, aunque planteó dudas sobre cómo garantizar el derecho a defensa ante la imposibilidad de acceder a recursos económicos.

Puede prolongarse meses o años

La defensa sostiene que las restricciones impiden financiar a sus abogados, mientras que la Fiscalía argumenta que existen alternativas como la asistencia pública.

El caso, que podría prolongarse durante meses o incluso años, forma parte de un complejo proceso judicial por presuntos delitos de narcotráfico y crimen organizado.

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