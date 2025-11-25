Guardia Civil, Policía Local e Inspección de Trabajo refuerzan la seguridad en zonas turísticas y combaten el microtráfico

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local de Mogán y la Inspección de Trabajo, desplegó un amplio operativo en Arguineguín y Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria. La intervención se desarrolló entre las 20:30 del día 14 y la 01:00 del día 15 de noviembre. El dispositivo se integró en los planes “Comercio Seguro” y “Turismo Seguro”.

Un operativo conjunto en Mogán deja tres detenidos y más de una veintena de denuncias | Guardia Civil

El operativo destacó por una coordinación ejemplar entre cuerpos policiales. Participaron agentes de Puerto Rico, la PRC, la PAFIF y el Servicio Cinológico. La Policía Local sumó una unidad canina y un dron, además del apoyo de la Inspección de Trabajo.

Alcance del dispositivo

Los agentes trabajaron con un triple fin: reforzar la seguridad ciudadana, combatir el microtráfico y asegurar el cumplimiento laboral y administrativo. La actuación cobró especial relevancia en espacios con alta afluencia turística. Los equipos recordaron que la protección de vecinos y visitantes es prioritaria.

Durante la operación, los agentes inspeccionaron siete locales y realizaron controles e identificaciones. El balance final dejó tres detenidos: uno por tráfico de drogas y dos por requisitorias vigentes, una judicial y otra por amenazas con arma blanca.

Droga incautada

Los agentes intervinieron 13 dosis de cocaína (8,3 g) y dinero fraccionado en un bar. En total incautaron 18 envoltorios de cocaína (10,5 g), además de 3,7 g de marihuana y 40,3 g de hachís. Todo el material estaba preparado para el menudeo y fue localizado con perros adiestrados.

Este despliegue evidenció la importancia de combatir el tráfico en zonas de ocio. Los agentes insistieron en que estas actuaciones buscan garantizar entornos seguros tanto para residentes como para turistas.

Denuncias administrativas

La PAFIF tramitó 18 denuncias a tres locales por diversas infracciones. La PRC y el Puesto Principal de Puerto Rico interpusieron cuatro denuncias más por vulneraciones de la Ley 4/2015. La Policía Local añadió otras cuatro denuncias vinculadas con espectáculos públicos.

La Inspección de Trabajo levantó actas por posibles incumplimientos laborales, que aún esperan confirmación definitiva. Los responsables del operativo señalaron que la vigilancia administrativa resulta clave para ordenar la actividad en zonas turísticas.

Responsabilidad social

Las autoridades destacaron que estos resultados demuestran el valor de la cooperación entre instituciones. Señalaron la necesidad de que los establecimientos de ocio se impliquen en la seguridad de sus clientes. También resaltaron la importancia de la ciudadanía, cuya información resulta decisiva para la labor policial.

La coordinación con los equipos de seguridad privada de los centros comerciales también resultó fundamental para mantener un entorno seguro y agradable. Las diligencias se remitieron al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.