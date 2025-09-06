ES NOTICIA

Un surfista muere tras el ataque de un tiburón en Sídney

El hombre, de 57 años, fue atacado mientras practicaba surf en Long Reef Beach

Un surfista de 57 años falleció este sábado en Long Reef Beach, en el norte de Sídney, tras el ataque de lo que sería «un gran tiburón». La Policía ordenó el cierre de varias playas cercanas como medida preventiva, mientras expertos investigan el tipo de animal que protagonizó el suceso.

Una señal de advertencia en la playa de Bondi, en Sídney (Australia).
Señal de advertencia en la playa de Bondi, en Sídney (Australia) | Europa Press / Bai Xuefe

La víctima practicaba surf junto a sus amigos a unos 100 metros de la costa cuando, sobre las 9.30 horas locales, se produjo el ataque mortal. Mientras sus compañeros lograron llegar a nado a la arena, él y su tabla desaparecieron bajo el agua y no pudieron escapar del tiburón.

Investigación en curso

El inspector Stuart Thomson relató que el hombre perdió varios miembros y sufría una fuerte hemorragia cuando fue rescatado, lo que impidió salvarle la vida. El agente subrayó que se trata de un suceso “muy, muy poco frecuente”. La zona es conocida entre surfistas y bañistas por su intensa actividad marítima.

Un equipo de especialistas examinará la tabla de surf para determinar con precisión qué especie pudo atacar al surfista y causar la tragedia en la costa australiana. Las autoridades mantienen cerrados varios arenales de Sídney norte como medida de seguridad hasta recibir las conclusiones del informe técnico.

