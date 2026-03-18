Asegura que Jatib estaba a cargo del «sistema asesino y de represión interna en Irán y de promoción de amenazas externas»

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz (izquierda), junto al jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir (derecha), durante una reunión en medio de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos contra Irán. EP

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado este miércoles el asesinato del ministro de Inteligencia de Irán, Esmaeil Jatib, en un nuevo bombardeo contra la capital iraní, Teherán, en el marco de la ofensiva desatada junto a Estados Unidos, en la que también han muerto el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani.

«El ministro de Inteligencia iraní ha sido asesinado esta noche», ha dicho Katz. Antes de subrayar que Jatib «estaba a cargo del sistema asesino y de represión interna en Irán y de promoción de amenazas externas». «La política de Israel es clara e inequívoca: nadie en Irán tiene inmunidad y todos están en el alambre», ha amenazado, según un comunicado facilitado por su oficina.

Así, ha destacado que la muerte de Jatib, quien ocupaba el cargo desde agosto de 2021, llega después de la de Lariyani y la del jefe de la fuerza paramilitar Basij, Golamreza Soleimani, asesinados el 16 de marzo en bombardeos contra Irán. Sus muertes fueron confirmadas horas después por las autoridades iraníes, que han prometido responder.

«Estamos en medio de una victoria decisiva»

«La intensidad de los ataques contra Irán está aumentando. Estamos en medio de una victoria decisiva«, ha asegurado Katz, quien ha prometido que las fuerzas israelíes «seguirán cazando a todos» los altos cargos iraníes, incluidas autorizaciones para atacar a todos ellos «sin necesidad de un permiso adicional».

Por otra parte, ha adelantado que «durante la jornada se prevén sorpresas significativas en todos los frentes que recrudecerán la guerra que estamos llevando a cabo contra Irán y contra Hezbolá en Líbano», en referencia a la campaña de bombardeos y la invasión terrestre lanzada después de que el partido-milicia disparara proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato de Jamenei.

Tras ello, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, ha resaltado que «las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron al ministro de Inteligencia del régimen iraní en Teherán», en lo que ha descrito como «una incursión precisa de la Fuerza Aérea».

«Al frente de su cargo, fue responsable del Ministerio de Inteligencia iraní, el aparato central de Inteligencia del régimen, que es una de sus herramientas más destacadas de represión y terror», ha manifestado Adrai a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

Acusa a Jatib de supervisar «actividades terroristas»

Ha apuntado que esta cartera «posee capacidades de Inteligencia avanzadas. Y es usada como un brazo clave de vigilancia, espionaje y ejecución de operaciones encubiertas en todo el mundo. Y contra el Estado de Israel y los ciudadanos israelíes en particular».

Por ello, ha destacado que Jatib «desempeñó un papel fundamental en la dirección de el arresto y asesinato de manifestantes. Así como en la elaboración de informes de Inteligencia durante las recientes protestas internas en Irán». Antes de incidir en que también tuvo un papel en la represión de las movilizaciones tras la muerte bajo custodia en 2022 de Mahsa Amini.

«Además de sus actividades contra Israel, Jatib supervisó actividades terroristas del Ministerio de Inteligencia iraní contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo», ha señalado. Antes de recordar que previamente «ocupó cargos centrales» en la Guardia Revolucionario.

«La operación para eliminarlo se suma a la serie de ataques contra decenas de líderes destacados del régimen iraní, incluidos altos funcionarios del Ministerio de Inteligencia. Lo que profundiza el golpe dirigido a los sistemas de mando y control del régimen», ha apostillado Adrai.

Irán ha confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos. Si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

Por su parte, las autoridades libanesas han denunciado más de 900 muertos por los ataques israelíes. Han dejado además más de un millón de desplazados. En medio de críticas por parte de Naciones Unidas y diversas ONG internacionales por las órdenes de evacuación israelíes, que afectan a todo el sur del país y partes de la capital, Beirut.