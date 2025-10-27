La empresa está ubicada en Socuéllamos, Ciudad Real, y aún se desconocen los motivos de la explosión

Tres personas han resultado heridas de gravedad en una explosión registrada este lunes en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios en Socuéllamos (Ciudad Real).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que la explosión se ha registrado a las 8:51 horas de este lunes en una empresa ubicada en la calle Dinamarca del polígono industrial El Llano, por motivos que aún se desconocen y que, hasta el momento, ha causado tres heridos muy graves.

