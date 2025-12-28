ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Una mujer es rescatada en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en un sendero de Mogán

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Debido a la lesión que presentaba la afectada y a la dificultad del terreno del incidente, fue necesaria la intervención del helicóptero del GES

Imagen archivo RTVC.

Una mujer, de 55 años, ha tenido que ser rescatada este domingo en un helicóptero del GES tras sufrir una caída en su tránsito por la GC-200, en el camino de Los Azulejos, en Mogán (Gran Canaria). Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Sala operativa

El suceso se produjo sobre las 11:49 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente y que una persona precisaba de asistencia. Por tanto, el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Debido a la lesión que presentaba la afectada y a la dificultad del terreno del incidente, fue necesaria la intervención del helicóptero del GES. Tras su localización y, tras su rescate, la trasladó hasta el aeródromo de El Berriel, donde le esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

Traumatismo en extremidad inferior

El personal del SUC desplazado hasta la zona asistió a la afectada, que presentó un traumatismo en extremidad inferior de carácter moderado. Posteriormente, fue trasladada en una ambulancia del SUC a Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Salvamento Marítimo intercepta un cayuco a seis millas de La Restinga con 21 personas

Dato positivo el que deja la ocupación hotelera en las islas, durante estas fiestas navideñas

Continúa la reconstrucción de La Palma, entre compensaciones a viviendas o suelo agrícola

Crece el gasto en pensiones, en un sistema cada más tensionado por el envejecimiento

Decenas de conductores toman las calles de Teguise contra la ordenanza que regula el tránsito por los caminos rurales

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025