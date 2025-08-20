Una mujer herida de carácter grave en un atropello en Tenerife

Una mujer de 22 años ha resultado herida de carácter grave en un atropello en el muncipio de Adeje, en Tenerife
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió un aviso alertando del atropello de una mujer y un hombre, en la calle Alemania, en el municipio de Adeje, en el Sur de Tenerife.
Hasta el lugar se trasladó el personal sanitario del SUC que atendió a la afectada y la trasladó Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria. En el momento inicial de la asistencia, presentaba varios traumatismos de carácter grave. Además, atendieron a un joven de 20 años con heridas de carácter leve que fue evacuado al Hospital del Sur.
Hasta el lugar del accidente se desplazó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. La Policía Local se encargó de instruir diligencias.