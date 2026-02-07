A la mujer herida se le trasladó en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Una mujer, de 21 años, ha resultado herida de carácter moderado al colisionar un coche y una moto en la autopista TF-5, en el kilómetro 8 en dirección norte, a su paso por el municipio de La Laguna (Tenerife). Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

Los hechos se produjeron a las 13.45 horas de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a la afectada. En concreto, presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado. Por tanto, se le trasladó en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de Carreteras, que despejaron la vía, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.