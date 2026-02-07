ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Una mujer resulta herida moderada, tras una colisión en la TF-5, a su paso por La Laguna

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

A la mujer herida se le trasladó en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria

Una mujer, de 21 años, ha resultado herida de carácter moderado al colisionar un coche y una moto en la autopista TF-5, en el kilómetro 8 en dirección norte, a su paso por el municipio de La Laguna (Tenerife). Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

Los hechos se produjeron a las 13.45 horas de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a la afectada. En concreto, presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado. Por tanto, se le trasladó en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de Carreteras, que despejaron la vía, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

0-0 | La UD Las Palmas consigue un punto en casa ante el Burgos CF

La sucesión de borrascas deja ya más de 1.100 desplazados en Portugal

Real Sociedad vs Elche CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Cádiz CF vs UD Almería: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

NC tendrá como «absoluta prioridad» solventar «el mayor problema en Canarias, la vivienda»

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026