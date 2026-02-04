El accidente, ocurrido en la Avenida Marítima, a la altura del Parque Romano, obligó a movilizar de urgencia a los servicios sanitarios y a trasladar a los dos motoristas a distintos centros hospitalarios

Una furgoneta y dos motocicletas colisionaron la tarde de este miércoles en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112). El siniestro dejó como saldo una mujer de 51 años con heridas de gravedad y un hombre de 50 años con lesiones de carácter moderado.

Imagen de la Avenida Marítima tras el accidente | @PoliciaLPA

El incidente tuvo lugar pasadas las 16:30 horas a la altura del Parque Romano. Varias llamadas de ciudadanos alertaron a la sala operativa del 112 Canarias sobre el choque, indicando que dos personas necesitaban asistencia sanitaria inmediata tras quedar tendidas sobre la calzada.

Una motorista herida grave

El 112 activó rápidamente los recursos necesarios para atender la situación. El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a los dos motoristas en el mismo lugar del suceso. Los sanitarios centraron sus esfuerzos en estabilizar a la mujer de 51 años, quien presentaba traumatismos de pronóstico grave en el momento de la atención inicial.

Una vez estabilizada la herida, una ambulancia de soporte vital avanzado la trasladó al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Por su parte, el otro motorista implicado presentaba policontusiones de carácter moderado. Por ese motivo, el personal de emergencias decidió su derivación al Hospital Insular para una evaluación completa.

La nota oficial emitida por el Gobierno de Canarias detalla que el 112 recibió las primeras alertas exactamente a las 16.37 horas. El aviso movilizó de inmediato a los efectivos de seguridad para gestionar el tráfico en una de las arterias principales de la ciudad. Una vía donde suelen producirse retenciones importantes ante este tipo de incidentes.