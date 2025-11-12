Una ‘severa’ tormenta solar golpea el campo magnético de la Tierra

Una tormenta solar golpeará el campo magnético de la Tierra. Se ha notificado a los operadores de infraestructuras críticas para tratar de mitigar posibles efectos adversos.

Fotografía de archivo. Firma: NASA / SDO

Una tormenta solar, calificada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos como ‘severa’, golpeará este miércoles el campo magnético de la Tierra. Se han lanzado notificaciones a los operadores de infraestructuras críticas para tratar de mitigar posibles efectos adversos.

Los diferentes niveles de alerta establecidos por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA abarcan desde el ‘G1’ (menor) hasta el ‘G5’ (extrema); y los fijados para este miércoles han alcanzado una alerta de nivel ‘G4’ (severa) debido a la actual tormenta geomagnética, que ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromágnético de la Tierra.

En algunas ocasiones, esas tormentas solares afectan a las comunicaciones en la Tierra y sólo en los casos más extremos pueden influir en los sistemas eléctricos, además de provocar una mayor intensidad en las auroras boreales.

La NOAA ha informado a través de sus redes sociales y en su página web de que el ‘corazón’ de la tormenta solar que comenzó hace varios días en niveles de alerta menores está en la actualidad pasando sobre la Tierra y lo seguirá haciendo durante las próximas horas.

Nivel de alerta severa

Está previsto que la tormenta alcance durante este miércoles su máxima intensidad, por lo que la NOAA ha elevado el nivel de alerta hasta el ‘G4’ (severa).

El organismo estadounidense ha explicado que la fuerza magnética del paso de la tormenta se ha estabilizado en aproximadamente 8 veces la fuerza normal de fondo. Sin embargo, ha señalado que esa intensidad es lo suficientemente grave como para seguir alcanzando niveles «severos» si el campo magnético vuelve a girar en una dirección opuesta a la Tierra.

Esta orientación puede cambiar a medida que continúa el paso de la tormenta, lo que daría lugar a diversos niveles de actividad, según la NOAA, que ha precisado que la Tierra está ahora siendo afectada por dos de las tres tormentas solares previstas.

La más enérgica afectará esta tarde

Los meteorólogos de este organismo han calculado que la última y la más enérgica de esas tormentas solares aún no ha llegado a afectar a la Tierra y que podría hacerlo alrededor de las 17:00 GMT de hoy, y han precisado que las perturbaciones que se producen en el campo magnético terrestre varían en intensidad -entre niveles bajos y niveles severos- durante el tiempo que dura la tormenta.

Este organismo ha informado de que ha notificado esta situación a los operadores de las infraestructuras críticas y a las autoridades para que adopten las medidas que consideren necesarias para mitigar cualquier impacto derivado de las tormentas solares.

Ha advertido de que estos eventos causan un aumento de los problemas de control del voltaje en sistemas eléctricos, aunque estos se pueden mitigar adoptando medidas preventivas, y también ha apuntado a posibles anomalías que se pueden producir en las operaciones de los satélites.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN) -dependiente del Ministerio de Transportes del Gobierno español- las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que duran desde varias horas hasta incluso algunos días. Se producen por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares que alcanzan la magnetosfera, produciendo alteraciones en el campo magnético terrestre.