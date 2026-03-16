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Unicaja vs La Laguna Tenerife | J23 Liga Endesa 25-26

Andrea Aragones Puado
Andrea Aragones Puado
Toda la actualidad del La Laguna Tenerife - CB Canarias

Unicaja vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 21 de marzo. Partido correspondiente a la J23 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Unicaja y La Laguna Tenerife se enfrentan este sábado 21 de marzo, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Endesa.

Unicaja vs La Laguna Tenerife | J23 Liga Endesa

El equipo tinerfeño se encuentra en la 8ª posición de la clasificación mientras que el conjunto andaluz es 5º en la liga nacional. El CB Canarias ganó en la jornada 22 en casa al Valencia Basket. Por su parte, el equipo malagueño llega al encuentro tras ganar al Basket Zaragoza en la Liga.

Posiciones en la clasificación de Unicaja y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife se encuentra en octava posición. En cambio, el Unicaja ocupa la quinta posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Unicaja y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el La Laguna Tenerife ha ganado dos de los cinco.

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