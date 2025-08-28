Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se sitúan entre las provincias con mayor demanda foránea de alquiler residencial, según un informe de Idealista
Uno de cada cinco aspirantes a alquilar una vivienda en Canarias es extranjero, según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 21,9% de la demanda de alquiler corresponde a foráneos, mientras que en la de Las Palmas la cifra alcanza el 19,2%, lo que sitúa a ambas entre las cinco provincias con mayor demanda internacional de alquiler residencial en toda España.
La clasificación la lidera Baleares, con un 29,1%, seguida de Alicante (27,4%) y Málaga (25,7%).
En el caso del archipiélago, los alemanes son los que más buscan alquilar vivienda, por delante de italianos y británicos.
El informe también detalla que, en otras provincias españolas, destacan las visitas desde Estados Unidos, que fueron mayoría en Valencia, Madrid o Sevilla, mientras que en Barcelona se situaron en segundo lugar, por detrás de los franceses. En zonas fronterizas, los portugueses encabezan la demanda en provincias como Badajoz, Huelva o Pontevedra, y en Lleida lidera Andorra. Por su parte, en Castilla y León, Brasil aparece como primera nacionalidad en Valladolid.
En provincias del interior, la demanda extranjera está marcada por países de Latinoamérica como Argentina, Venezuela, Colombia o Cuba, que figuran entre las primeras posiciones en lugares como Guadalajara, Toledo, Segovia o Ávila.