Uno de cada cinco aspirantes a alquilar vivienda en Canarias es extranjero

RTVC / EFE
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas se sitúan entre las provincias con mayor demanda foránea de alquiler residencial, según un informe de Idealista

Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria
Anuncios de viviendas en una inmobiliaria / EUROPA PRESS

Uno de cada cinco aspirantes a alquilar una vivienda en Canarias es extranjero, según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 21,9% de la demanda de alquiler corresponde a foráneos, mientras que en la de Las Palmas la cifra alcanza el 19,2%, lo que sitúa a ambas entre las cinco provincias con mayor demanda internacional de alquiler residencial en toda España.

La clasificación la lidera Baleares, con un 29,1%, seguida de Alicante (27,4%) y Málaga (25,7%).

En el caso del archipiélago, los alemanes son los que más buscan alquilar vivienda, por delante de italianos y británicos.

El informe también detalla que, en otras provincias españolas, destacan las visitas desde Estados Unidos, que fueron mayoría en Valencia, Madrid o Sevilla, mientras que en Barcelona se situaron en segundo lugar, por detrás de los franceses. En zonas fronterizas, los portugueses encabezan la demanda en provincias como Badajoz, Huelva o Pontevedra, y en Lleida lidera Andorra. Por su parte, en Castilla y León, Brasil aparece como primera nacionalidad en Valladolid.

En provincias del interior, la demanda extranjera está marcada por países de Latinoamérica como Argentina, Venezuela, Colombia o Cuba, que figuran entre las primeras posiciones en lugares como Guadalajara, Toledo, Segovia o Ávila.

