La comunidad autónoma de Canarias se sitúa como una en la que sus residentes tienen que hacer un mayor esfuerzo para pagar una vivienda

Viviendas en Añaza, Santa Cruz de Tenerife / Imagen de archivo

Canarias se sitúa como unas de las comunidades autónomas donde más tiempo necesita un residente para pagar una vivienda, con una media de 10,1 años de salario bruto íntegro, muy por encima de la media nacional, situada en 8,4 años. El archipiélago comparte los niveles más elevados de esfuerzo inmobiliario con Baleares (15,1 años) y Madrid (15 años), según los datos reflejados en el mapa comparativo por comunidades autónomas del estudio elaborado por la plataforma InfoJobs y Fotocasa.

La situación de Canarias pone de manifiesto la creciente dificultad de acceso a la vivienda en las islas, donde la presión de la demanda, la limitada oferta residencial y el peso del mercado turístico continúan tensionando los precios de compra.

La media nacional en 8,4 años

En el conjunto de España, en 2025, fue necesario destinar íntegramente el sueldo bruto de 101 meses (8,4 años) al pago de una vivienda, según el estudio “Relación de salarios y la compra de vivienda en 2025”, basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de segunda mano en venta del Índice Inmobiliario Fotocasa. Esta cifra indica que, en tan solo un año, los españoles tuvieron que destinar 16 meses más de salario al pago de la vivienda respecto a 2024.

En 2025 el precio de la vivienda en venta en España cerró con un incremento anual del 20,5% y situó el precio en diciembre en 2.879 euros/m2. Teniendo en cuenta el salario bruto medio registrado por InfoJobs, que en 2025 fue de 27.336 euros (2.278 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas); los españoles tuvieron que dedicar 8,4 años de su salario bruto íntegro, el equivalente a 101 meses, al pago de una vivienda de 80 metros cuadrados.

Comunidades autónomas con años de salarios brutos destinados al pago de la vivienda en propiedad en 2025

Brecha cada vez mayor entre salarios y precio de la vivienda

“España atraviesa la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia. Nunca los ciudadanos habían tenido que destinar tantos años de sueldo para comprar una vivienda”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Matos asegura de una situación límite, “porque en los mercados más tensionados, como Madrid o Baleares, el esfuerzo prácticamente se duplica. Esto evidencia hasta qué punto la vivienda se está alejando de la capacidad adquisitiva real de los ciudadanos y cómo la brecha territorial se agrava cada vez más. La vivienda ha dejado de ser accesible y es cada vez más difícil de alcanzar para millones de familias”.

Por su parte, Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de Infojobs, considera que ”la compra de una vivienda continúa siendo uno de los principales retos económicos para los trabajadores. Los salarios ofertados en InfoJobs mantienen una evolución positiva con 27.336 euros brutos medios anuales y 2.278 euros mensuales si se divide en 12 pagas. Sin embargo, el incremento del 1% registrado en 2025 queda muy lejos de la subida del precio de la vivienda».

Este desajuste entre salarios e incremento en el precio de la vivienda “tiene un impacto directo en la capacidad de los ciudadanos para desarrollar proyectos a largo plazo, ya que obliga a destinar más años de trabajo y ahorro para acceder a una vivienda en propiedad”, añade Mónica Pérez.

Por comunidades autónomas

En 2025, el tiempo necesario para pagar una vivienda aumentó en 15 comunidades autónomas, mientras que solo se mantuvo estable en dos de ellas y no disminuyó en ninguna respecto al año anterior.

Si se analiza en detalle Baleares, la comunidad donde los residentes necesitaron más tiempo para pagar una vivienda, el precio de la vivienda en venta cerró 2025 con un incremento anual del 14,6%, situando el precio medio en diciembre en 5.267 euros/m². Esto supone que los residentes de Baleares tuvieron que destinar 15,1 años de salario bruto íntegro, el equivalente a 181 meses, al pago de una vivienda, teniendo en cuenta que el salario bruto medio registrado por InfoJobs en Baleares en 2025 fue de 27.967 euros anuales (2.331 euros brutos mensuales en 12 pagas).

Por otro lado, el incremento del precio de la vivienda se reflejó también en un aumento del tiempo necesario para pagarla. En este contexto, Madrid es la comunidad donde más creció el esfuerzo en 2025: se incrementó en 34 meses, es decir, 2,8 años, al pasar de 12,2 años en 2024 a 15 años en 2025, según el estudio de InfoJobs y Fotocasa.

Por provincias

Según el salario medio de los españoles, aunque Gipuzkoa es la provincia con los sueldos más altos, con 29.791 euros brutos al año, también registró el cuarto precio de la vivienda más elevado del país, con 4.364 euros/m². No obstante, Baleares es la provincia donde los residentes necesitaron más tiempo para pagar una vivienda de 80 metros cuadrados: 15,1 años, debido a que el precio de la vivienda por metro cuadrado es el más caro, con 5.267 euros/m².

Junto a Baleares, las únicas provincias en las que el plazo necesario para pagar una vivienda supera los 10 años de salario bruto íntegro son: Madrid (15 años), Málaga (12,9 años), Guipuzkoa (11,7 años), Santa Cruz de Tenerife (11,3 años) y Barcelona (10,2 años).

Las provincias en las que se dedicaron menos de cinco años a pagar una vivienda de 80 metros cuadrados son: Jaén (3,0 años), Ciudad Real (3,2 años), Teruel (3,3 años), Toledo (3,7 años), Zamora (3,9 años), Ávila (3,9 años), Cáceres (4,0 años), Soria (4,2 años), Badajoz (4,4 años), Córdoba (4,6 años), Castellón/Castelló (4,7 años), Cuenca (4,8 años), Albacete (4,8 años), Lugo (4,8 años), Lleida (4,8 años), Burgos (4,8 años) y Almería (4,9 años).

Jaén es la segunda provincia con el precio medio por metro cuadrado más económico del país y donde sus residentes necesitaron menos tiempo para pagar una vivienda. En concreto, requirieron 3 años de salario bruto íntegro, el equivalente a 36 meses, para adquirir una vivienda de 80 metros cuadrados. Así, en Jaén el precio de la vivienda en venta en 2025 se cerró con un incremento anual del 3,5%, situando el precio medio en diciembre en 1.038 euros/m², mientras que el salario bruto medio registrado por InfoJobs en Jaén aumentó un 4,1% en 2025 hasta alcanzar la media de 28.062 euros anuales.