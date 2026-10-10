La candidata de CC al Congreso defiende reforzar la representación canaria en Madrid y anuncia la designación de Alfonso Cabello y Patricia León al Senado por Tenerife

El CC alerta de que un Gobierno de PP y Vox podría eliminar derechos vinculados a la insularidad. CC

La candidata de Coalición Canaria (CC) al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha defendido la necesidad de reforzar la representación nacionalista en Madrid para proteger los derechos de los canarios.

Durante el Consejo Político Insular de CC de Tenerife, celebrado este sábado, ha advertido de que un posible Gobierno de derecha y ultraderecha podría eliminar compensaciones vinculadas a la insularidad, como el descuento para residentes o la gratuidad del transporte público. Valido ha insistido en que estas medidas no están garantizadas y ha reclamado una mayor presencia de representantes cuya prioridad sean los intereses del archipiélago.

En el encuentro, la formación ha designado a Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, y a Patricia León, directora insular de Igualdad del Cabildo de Tenerife, como candidatos al Senado por la isla para las elecciones generales del 29 de noviembre. Javier Rivero y Diana Mora serán sus suplentes.

Jonathan Felipe será el número dos por la provincia

Además, el partido ha definido el resto de la lista al Congreso encabezada por Valido: Atteneri Falero ocupará el tercer puesto, Víctor Chinera el cuarto, mientras que Candelaria Márquez, Rubén García y Belén González figurarán en los puestos quinto, sexto y séptimo, respectivamente. Jonathan Felipe será el número dos por la provincia, tras su designación por CC La Palma.

Valido ha criticado el bloqueo político y la falta de Presupuestos Generales del Estado durante la legislatura, y ha defendido que las elecciones deben servir también para decidir quién defenderá las necesidades de Canarias, más allá de la disputa entre los grandes partidos estatales.

Por su parte, Cabello y León han reivindicado la importancia de contar con representantes que conozcan la realidad de las islas y puedan trasladar sus demandas al Congreso y al Senado. Ambos han defendido que la presencia nacionalista debe permitir negociar medidas sobre transporte, pensiones, vivienda, sector primario y otras cuestiones que afectan al archipiélago, independientemente de quién gobierne en Madrid.