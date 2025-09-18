Valido ve «muy difícil» que Sánchez logre aprobar los Presupuestos Generales pero exige que se presenten en el Congreso

La portavoz de Coalición Canaria reclama que el Gobierno cumpla con su obligación constitucional y advierte de que su partido quiere «ver negro sobre blanco» los compromisos con las Islas



Cristina Valido, portavoz de CC en el Congreso, en La Radio Canaria / Foto: La Radio Canaria.

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, considera que es «muy difícil» que el Gobierno de Pedro Sánchez consiga aprobar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2026, pero advierte de que eso no es excusa para que no se presenten en la Cámara Baja.

Valido ha recordado, en una entrevista en Canarias al Cierre de La Radio Canaria, que las cuentas estatales son una obligación constitucional y que los diputados deben tener acceso a ellas para «enmendarlas, corregirlas y negociar» los compromisos adquiridos con el archipiélago en la Agenda Canaria. «Tenemos derecho a conocerlas y a debatirlas», ha remarcado.

La diputada nacionalista ha subrayado que las dificultades son evidentes por la falta de apoyos parlamentarios. Ha apuntado tanto a Junts per Catalunya, que mantiene exigencias complicadas de asumir por el Gobierno, como a Podemos, que ya ha rechazado respaldar unas cuentas que contemplen el aumento del gasto en Defensa. «Esos cuatro votos son fundamentales», ha dicho.

Transporte gratuito en Canarias

Respecto a la continuidad de la gratuidad del transporte público en Canarias en 2026, Valido ha asegurado que Coalición Canaria «no se va a bajar del burro» y peleará hasta el final para que se mantenga. No obstante, ha reconocido que habrá obstáculos. Según Valido, el principal de ellos será que en la Península la medida ya ha finalizado y se ha sustituido por bonificaciones a colectivos específicos.

La diputada ha recordado que en 2024 ocurrió algo similar y que la prórroga de la gratuidad en las Islas se logró tras meses de negociaciones. «Espero que este año pase lo mismo», confía.

El transporte gratuito, ha insistido, no solo impulsa la movilidad sostenible y reduce la congestión en las carreteras, sino que además se ha convertido en un alivio económico para muchas familias. «Ese dinerito que antes se iba en bonos de guagua ahora queda para llenar la nevera o resolver otros problemas», ha señalado.

Ha asegurado que Coalición Canaria exigirá que esta medida se mantenga como parte de la Agenda Canaria pactada con el Gobierno central.