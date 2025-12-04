ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasLa Gomera

Vallehermoso licita la mejora del acceso a Los Chapines con una inversión de 122.000 euros

RTVC
RTVC

La actuación en Los Chapines, en Vallehermoso, renovará el firme, canalizaciones y saneamiento con la nueva inversión, además de construir un muro de contención para reforzar la seguridad en una vía clave del Barranco del Ingenio

Vallehermoso licita la mejora del acceso a Los Chapines con una inversión de 122.000 euros
Vallehermoso licita la mejora del acceso a Los Chapines con una inversión de 122.000 euros. Ayuntamiento de Vallehermoso

El Ayuntamiento de Vallehermoso ha sacado a licitación la obra de mejora de la vía de acceso al barrio de Los Chapines, un proyecto valorado en 122.000 euros que permitirá actuar sobre un tramo deteriorado y resolver las grietas que afectan a una vivienda cercana.

La intervención busca incrementar la seguridad tanto en la circulación como en las edificaciones e instalaciones del entorno, dando respuesta al programa de necesidades planteado por la Corporación municipal para garantizar la estabilidad y el uso de esta vía fundamental del Barranco del Ingenio.

El proyecto se divide en dos subproyectos. El primero, correspondiente a la Calle Los Chapines, prevé la retirada del alumbrado y del cableado aéreo, la demolición del firme actual y la excavación de zanjas para alojar nuevas canalizaciones.

Reparación del sistema de saneamiento

Tras ello se procederá a ajustar marcos, tapas, imbornales y arquetas al nuevo nivel de la calzada, finalizando con reasfaltado y trabajos de señalización horizontal y vertical.

El segundo subproyecto contempla la reparación del sistema de saneamiento y la construcción de un muro de contención para reforzar la seguridad de la vía y de su entorno. Esta fase incluye la demolición del pavimento, la excavación para las nuevas instalaciones, la ejecución de cimientos y muros de hormigón en masa, así como el asfaltado posterior y la colocación de señalización complementaria.

Desde el Ayuntamiento destacan que estas obras permitirán mejorar la accesibilidad, aumentar la seguridad y asegurar la estabilidad de un tramo clave para la movilidad en la zona de Los Chapines, atendiendo una demanda vecinal y la necesidad urgente de intervenir en una vía que presenta un notable desgaste.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El PIB de Canarias crecerá en 2025 y 2026 por encima de la media, según Funcas

De León sufrió pedradas e insultos en su casa durante la tramitación de la ley de vivienda vacacional

Arona publica nuevas bases de empleo público para reforzar los servicios municipales

Una MIR de Atención Primaria de Tenerife, premio a la mejor experiencia docente en el congreso de la semFYC

Detenidas dos personas tras desarticular un punto de venta clandestino de marihuana

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025