La actuación en Los Chapines, en Vallehermoso, renovará el firme, canalizaciones y saneamiento con la nueva inversión, además de construir un muro de contención para reforzar la seguridad en una vía clave del Barranco del Ingenio

Vallehermoso licita la mejora del acceso a Los Chapines con una inversión de 122.000 euros. Ayuntamiento de Vallehermoso

El Ayuntamiento de Vallehermoso ha sacado a licitación la obra de mejora de la vía de acceso al barrio de Los Chapines, un proyecto valorado en 122.000 euros que permitirá actuar sobre un tramo deteriorado y resolver las grietas que afectan a una vivienda cercana.

La intervención busca incrementar la seguridad tanto en la circulación como en las edificaciones e instalaciones del entorno, dando respuesta al programa de necesidades planteado por la Corporación municipal para garantizar la estabilidad y el uso de esta vía fundamental del Barranco del Ingenio.

El proyecto se divide en dos subproyectos. El primero, correspondiente a la Calle Los Chapines, prevé la retirada del alumbrado y del cableado aéreo, la demolición del firme actual y la excavación de zanjas para alojar nuevas canalizaciones.

Reparación del sistema de saneamiento

Tras ello se procederá a ajustar marcos, tapas, imbornales y arquetas al nuevo nivel de la calzada, finalizando con reasfaltado y trabajos de señalización horizontal y vertical.

El segundo subproyecto contempla la reparación del sistema de saneamiento y la construcción de un muro de contención para reforzar la seguridad de la vía y de su entorno. Esta fase incluye la demolición del pavimento, la excavación para las nuevas instalaciones, la ejecución de cimientos y muros de hormigón en masa, así como el asfaltado posterior y la colocación de señalización complementaria.

Desde el Ayuntamiento destacan que estas obras permitirán mejorar la accesibilidad, aumentar la seguridad y asegurar la estabilidad de un tramo clave para la movilidad en la zona de Los Chapines, atendiendo una demanda vecinal y la necesidad urgente de intervenir en una vía que presenta un notable desgaste.