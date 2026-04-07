La ACIISI lanza una convocatoria que financiará hasta el 100% de proyectos para infraestructuras científicas y atraer talento al archipiélago
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, ha aprobado una nueva línea de subvenciones dotada con 2 millones de euros destinada a infraestructuras de investigación y equipamiento científico.
Además, cofinanciada en un 85% por el Programa FEDER Canarias 2021-2027, esta iniciativa busca modernizar el sistema científico regional y reforzar su posicionamiento en áreas estratégicas de innovación.
La convocatoria, gestionada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), permitirá a universidades, centros de investigación y parques científicos acceder a fondos que cubren hasta el 100% del coste de proyectos, con montos que van de 300.000 a 1.000.000 de euros por iniciativa.
Se priorizarán, además, proyectos con alto componente innovador, colaboración público-privada y alineación con la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3).
Además, los fondos se destinarán a sectores estratégicos como turismo digital y sostenible, salud y bienestar, economía azul, astrofísica, espacio, aeronáutica, microelectrónica y semiconductores.
La medida busca consolidar un ecosistema de I+D+i más fuerte, capaz de atraer talento, fortalecer capacidades científicas y favorecer la transferencia de conocimiento en todo el archipiélago.