La consejera Esther Monzón detalló que la licitación para redactar el proyecto de ampliación y reforma del Hospital tiene una duración de 10 meses

La redacción del proyecto para la ampliación y reforma del Hospital del Sur de Tenerife, ya licitada, contará con presupuesto superior a un millón de euros en la primera de las cuatro fases previstas, que en total supondrán más de 40 millones de euros, según ha avanzado este viernes el presidente regional, Fernando Clavijo.

Imagen cedida.

«Sólo en lo que supone la primera fase, el centro hospitalario dispondrá de 25.596 metros cuadrados más con sus respectivos servicios y prestaciones«, ha especificado el jefe del Ejecutivo.

Cabildo de Tenerife

El presidente Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y la consejera de Sanidad del ejecutivo canario, Esther Monzón, se reunieron este viernes con los alcaldes de la zona básica de salud del sur de la isla, representantes de la Plataforma Pro Hospital Público del Sur de Tenerife y del Círculo de Empresarios de la zona para informar de los avances alcanzados en la prestación asistencial del Hospital del Sur.

Tras el encuentro, el jefe del Ejecutivo regional ha valorado el «impulso importante» dado a la cartera de servicios del Hospital con la incorporación de prestaciones que hasta ahora sólo se ofrecían en el Hospital de La Candelaria, como por ejemplo los cuidados paliativos y los tratamientos de quimioterapia, «un antes y un después» en la atención a los pacientes del área sur y, en especial, a los oncológicos.

Proyecto de ampliación

La consejera Esther Monzón detalló que la licitación para redactar el proyecto de ampliación y reforma del Hospital tiene una duración de 10 meses para «avanzar» en su crecimiento estructural.

Con la primera fase –ha indicado la consejera de Sanidad— no sólo se buscará aumentar la cartera de servicios del Hospital con avances «importantes» para el área quirúrgica sino que se establecerá las interconexiones de todos los módulos edificatorios.

Director del SCS

Durante el encuentro, el director del SCS, Adasat Goya, precisó que el proyecto de ampliación se basará en el plan funcional previsto que contempla para la primera fase de ampliación una serie de actuaciones como son la finalización de los dos módulos que se encuentran actualmente en estructura únicamente y la reforma y ampliación de un tercero, lo que permitirá, en su conjunto, la creación de nuevas unidades asistenciales.

De este modo, uno de los módulos, que discurrirá en tres plantas acogerá las nuevas Urgencias y el servicio de Diagnóstico por Imagen además de un área de almacén y espacios de instalaciones centrales, así como el área de acceso, admisión y atención al usuario, consultas externas y un área de pruebas funcionales, rehabilitación, docencia, formación continuada y cafetería.

Tercer módulo

El segundo módulo constará de cuatro plantas y acogerá los laboratorios, el área de Extracciones y Banco de Sangre, el área de despertar postquirúrgico, la Unidad de Medicina Intensiva, Unidad de Hemodinámica, área de Reanimación y Hospitalización; la ampliación y reforma del bloque quirúrgico, y la expansión de áreas clave como Urgencias, Consultas Externas y Diagnóstico por la Imagen.

Además, contempla la reforma y ampliación de un tercer módulo que se destinará a bloque quirúrgico y área de Recuperación.