Valleseco celebra sus Fiestas en honor a Santa Rosa de Lima

El barrio de Lanzarote vive un fin de semana lleno de tradición, música y encuentro vecinal con actividades que culminarán con la feria de ganado y la procesión

Las fiestas de Lanzarote, en el municipio grancanario de Valleseco, comienzan el viernes 22 de agosto con la XV edición del pasacalle “Parrandeando por Lanzarote”. La cita llenará de música y baile las calles del barrio. La organización anima a los asistentes a vestir traje típico canario para reforzar el ambiente tradicional de esta jornada festiva dedicada al timple y las parrandas.

El barrio de Lanzarote, en Valleseco, celebra los 32 años de las Fiestas de Santa Rosa de Lima | Ayuntamiento de Valleseco

Bajada del Tabique

El sábado 23 de agosto se celebra la XVI Bajada del Tabique, que recuerda tiempos de escasez cuando los vecinos acudían a Cueva Corcho y Crespo en busca de alimento. La cita arrancará a las 18:00 horas con la Banda Guiniguada y la invitación a portar objetos antiguos como la cacharra y la lechera de antaño.

La jornada sabatina continuará a las 21:00 horas con la Verbena del Tabique, a cargo de Son Karibe, Grupo Arena y Pronova DJ, hasta bien entrada la noche. Este encuentro festivo se ha consolidado como un momento de convivencia vecinal y música bailable, con un ambiente intergeneracional en el corazón del barrio.

Día grande con feria, procesión y guateque

El domingo 18 de agosto se celebra la tradicional feria de ganado en Los Molinas, donde se repartirán 3.000 euros en premios entre los mejores ejemplares. A mediodía tendrá lugar la Misa cantada por la Agrupación Virgen del Pino, seguida de la solemne procesión y el desfile del ganado premiado ante la patrona.

El fin de semana grande finalizará con el popular Guateque del Fuchi Fuchi, animado por el Grupo Acuarela. Será el broche musical a la 32ª edición de las fiestas. Los vecinos destacan este encuentro como un espacio de identidad y celebración, donde la devoción por Santa Rosa de Lima se mezcla con música, historia y tradición.